القضاء البريطاني يمنح واشنطن 65 يوماً لتقديم السند القانوني في قضية أسانج

جهينة نيوز:

منح القضاء البريطاني 65 يوما للولايات المتحدة لتقديم السند القانوني لطلبها تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، الذي اعتقلته السلطات البريطانية الشهر الماضي.

وعقدت محكمة "ويستمنستر" الجزائية بلندن أولى جلساتها بشأن طلب الولايات المتحدة تسليم أسانج، بدون حضور الأخير، الذي أجاب على أسئلة القاضي عبر اتصال بالفيديو من السجن الذي يقبع فيه.

وأكد أسانج أنه لا يريد أن تقوم المحكمة بإصدار حكم بتسليمه إلى السلطات الأميركية، ولم يعترف بأي ذنب، موضحا أنه كان يمارس مهنة الصحافة عندما نشر موقعه الوثائق الخاصة بالسياسة الخارجية الأميركية.

وأعرب محامي أسانج عن خشيته من إمكانية توجيه تهم جديدة لموكله خلال فترة الـ65 يوما، تتجاوز التهم الموجهة ضده الآن والمتمثلة في التآمر بهدف اختراق كومبيوتر، مضيفا أن موكله أكثر ما يخشاه هو اتهامه بالتجسس العسكري.