"فاني" يضرب شرق الهند.. وإجلاء أكثر من مليون شخص

جهينة نيوز:

كشفت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، أن الإعصار فاني وصل الجمعة إلى شرق البلاد وأجلت السلطات أكثر من مليون شخص من بعض المناطق، التي يمكن أن تضربها أقوى عاصفة تشهدها المنطقة منذ أكثر من 20 عاما.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن ترافق العاصفة رياح تصل سرعتها إلى ما بين 180 و190 كلم في الساعة، مع هبات تصل إلى مئتي كلم في الساعة، ما يعني أن الإعصار هو من الدرجة الثالثة أو الرابعة، كما تتوقع الأرصاد أن يتابع الإعصار بعد أن يضرب ولاية أوديشا بجنوب كالكوتا، مساره في مناطق يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة ثم ينتقل إلى ولاية البنغال الغربية قبل أن يصل إلى بنجلاديش، السبت، ويضعف تدريجيا.

وأوضحت أن مستوى المياه يمكن أن يرتفع بمقدار متر ونصف في أوديشا وأن تغمر المياه قطاعات منخفضة في منطقة قتل فيها نحو 10 آلاف شخص في إعصار في 1999.

وأكد أتش آر بيسواس المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية في ولاية أوديشا الهندية، أن الإعصار وصل إلى البر في شرق الهند عند الساعة الثامنة، "سجلنا رياحا سرعتها بين 175 و180 كلم في الساعة قبل نحو ساعة ونصف الساعة".