مصر تحذر من موجة حر شديدة في رمضان

جهينة نيوز:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، في بيان، من ارتفاع درجات الحرارة، خلال الفترة من الأحد 5 آيار، وحتى الجمعة 10 آيار، والتي تتزامن مع الأسبوع الأول لشهر رمضان.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أحمد عبدالعال، إنه "من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ يوم الأحد، لتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد، يوم الاثنين المقبل، تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات".

وأكد أنه "يسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد".

وأضاف: "اعتبارأ من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، وحتى نهاية الفترة، تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل معدله إلى 10 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، ويكون مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء والرياح معتدلة نشطة أحيانا على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومي الثلاثاء والأربعاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط".