إيران تدين محاولات واشنطن تنفيذ انقلاب عسكري في فنزويلا

جهينة نيوز:

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، محاولات الولايات المتحدة الأمريكية "لتنفيذ انقلاب عسكري في فنزويلا".

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، في بيان، إن استعمال القوة ضد البلدان الأخرى ينتهك القوانين الدولية، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: "إيران تدين بشدة محاولات الولايات المتحدة تنفيذ انقلاب أو تحرك عسكري في فنزويلا، وتصريحات المسؤولين الأمريكيين الرامية إلى إثارة الفوضى والعنف في هذا البلد".

ودعا البيان، الأمين العام للأمم المتحدة، والرأي العام العالمي إلى إدانة محاولة الانقلاب العسكري.

وأشار أن النظام والاستقرار الدوليين يتعرضان للخطر من قبل دعاة الحرب والفوضى، والخارجين عن القانون لدى الإدارة الأمريكية.

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته ضد هذه الخطوات في هذا الإطار.

والثلاثاء، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.