محقق من الـ"اف بي آي" تجسس على حملة ترامب

جهينة نيوز:

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أرسل محققاً متخفياً للقاء مستشار في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب من أجل التحقق من مسألة وجود تعاون مع روسيا.

والتقى المحقق بالمستشار جورج بابادوبولوس في حانة لندن في أيلول 2016 قبل شهرين من انتخاب ترامب للبيت الأبيض، وقدّم نفسه على أنه مساعد في مجال الأبحاث، بحسب الصحيفة التي نقلت ذلك عن مصادر قريبة من الملف بدون الكشف عن أسماء.

لكن هذه المحاولة لم تؤد إلى الخروج "بأي معلومات مفيدة"، بحسب الصحيفة. غير أن الكشف عنها يمكن أن يعزز موقف دونالد ترامب الذي يندد بما يقول إنه "تجسس" على حملته الرئاسية.