أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٣/٥: يتميز بالاجتماعية والكياسة والمثالية والقدرة على التجاوب والاحساس الفني، يحب الجمال والغرام والحياة والمرح والفن، لطيف بالتعامل، طيب القلب يحب الاجتماعات، عالي النفس والهمة، مسرور وصدره نقي، يحب السعادة الزوجية، شكله جميل وقوامه معتدل، للبعض حياة رومنسية وعاطفية، البعض متفائل والبعض الحظ يقف لجانبه، البعض يسحب ورقة يانصيب، قصة تتعلق بالميراث او المعاملات والاوراق، تعزيز عمل جديد، ارتفاع ملحوظ بالدخل، توقيع على اوؤاق عمل، عام للانتشار

الحمل: تشعر بالأمان وسط فريق تنتمي اليه واصدقاء ترتاح لهم وتتعاون معهم يوم جيد للمشاركة بقضية حق وتكون ناطقا باسمهم، والاهداف الانسانية أمور مالية تناقش وتحصل على أرصدة عائدات تمويل ومكاسب مالية، تناقش وتتألق وخاصة أن القمر ينتقل للجوزاء،احد ما يساعدك بالتواصل والحركة، امور مالية

الثور: الحيوية مضاعفة، القمر ببرجك تتباهى بنفسك تجد الاعجاب، تنجح بدعوة من احد اشخاص تلاحق مشروع، تظهر بالأناقة، يلعب الوهم دور باستقطاب الفرص تجارب مالية مشوقة او مبالغة، ما عليك إلا أن تكون هادئ، تدفع ما عليك من استحقاقات وديون تعيش فترة مغامرة مالية

الجوزاء: تسير الأمور من حسن إلى أحسن، المعنويات ترتفع، قصة فيها نميمة او عرقلة تصطدم بأحد من الاعداء والاخصام، حسك مرهف تطلب امنية تتحقق مساء، تنشغل بتوسيع آفاق أعمالك يزداد تطلعك للامور التي فيها طاقات، غدا يصل القمر لبرجك

السرطان: نهار للعمل اظهر بمظهر القوي القادر ولا تدع احد يكشف مخاوفك، قد تضطر للعمل مع الأصدقاء، يحصل مواعيد، تجد تجاوب، القمر ببرج الثور يدعمك، تتلقى دعوة وتبدو سعيدا بلقاء الأصدقاء، معرفة جديدة او دعوة غداء ، نهار للانفتاح لكن بانتقال القمر للجوزاء لأن الفترة القادمة تستغلها في الفترة الايجابية

الأسد: نهار للعمل اظهر بمظهر القوي القادر ولا تدع احد يكشف مخاوفك قد تضطر للعمل مع أحد غريب عن محيطك أو مع المسؤولين، اترك الجدل وتفضل صمت لا تكشف اوراقك، اعمل بعيدا عن العيون وأثبت جدارتك ومسؤولياتك وتتعجب من مواقعك تجنب عراقيل وكن حذر من صب الزيت على النار

العذراء: تجد تسوية لمسائل تعقدت بالسابق تتقدم بطلب وتجد تجاوب تشرح افكارك وهواجسك للمقربين، لا تعلق اهمية على سفر وأوراق ولقاء معلومات سرية انتبه من شائعات تطالك تاخذ قرارات خاصة بقضية عمل جديد، للبعض فرص مهنية جديدة غير معلنة تقلب الطاولة لصالحك اتصال مهم من بعيد واستقبال زوار، بانتقال القمر لمربعك كن حذرا، تثبت حنانك وعواطفك تجاه الاصدقاء

الميزان: تخوض تجربة استثمارية وتناقش مع بعض الجهات أمور مهمة واساسية قد يؤدي الامر الى شراكة مالية تنشأ عنها مشروع جديد وتبحث عن تمويل وايصال رسائل معينة للمؤسسات تناقش تطورات تستفيد من بعض ظروف فواتير واستحقاقات وضرائب، للبعض امور استشفائية، للبعض ذكريات تعود من الماضي تعطي بدون حساب، بانتقال القمر للجوزاء حركة وتواصل واقبال على علاقة جديدة، تعزز مشاريعك، فرصة لتحقيق حلم قديم بالسفر، ملاحقة قضية قائمة في المحاكم وتكون لصالحك

العقرب:: القمر بالثور يعاكسك يحملك انذار، اعتمد الحذر والوقاية من عرقلة وتوتر لا تراهن على مشروع واحد ضع كل امكانياتك اعمل بهدوء بدون استفزاز، اضبط اعصابك استخدم ذكائك، تنقلب الأمور لمصلحتك، مصالحات ومبلغ مادي غير متوقع

القوس: شغل وتراكم عمل وتنقل من حال الى حال انتبه من بعض الاوهام ومن عرض جديد يخفي سوء نية، ايام قادمة استثنائية اشياء جميلة لمصلحتك احسن الاختيار واستعن بفريق عمل واطلب مساعدة وانتبه على صحتك، للبعض توقيع عقد جديد كنت بانتظاره، للبعض ارتباط او عقد شراكة

الجدي: حضورك ضروري اليوم جيد لتنطلق وتبادر وتترك أثر في نفوس الاحبة، تطلع على تغيرات تسمع أخبار تغير برنامجك أمور طارئة تسلية لهو، للبعض حظوظ ونجاحات وعلاقات مع الاولاد، للبعض اخبار تخص ولادة زيارة طبيب، للبعض تطلق فكرة وتقوم بمبادرة استغل هذا اليوم للحصول على معلومات مهمة يوم جيد للرهان.

الدلو: لا ترهق نفسك بامور شخصية وعائلية قد يحتاجك احد المقربين من افراد عائلتك اليوم مطلوب منك تقديم خدمات لا تتقاعس مهمة غير منتظرة زوار عائلة تحسين على صعيد العمل تصليحات اعطال تناضل على جبهات متعددة لا تتورط بمجالات ليست مؤكدة انتبه من مخالفات قانونية للبعض توضح امور عقارية وعقود، الحظوظ قوية جدا

الحوت: نهار يحملك دراسة مشروع تعبر عن حاجاتك ومشجع للزيارات ولقاءات تحصل على تقدير بعملك مقابلاتك ناجحة تركز على شؤون شخصية عائلية تتغلب على معاكسات الفلك من عرقلة وتأجيل، الحركة تساعدك على مصالحة عائلية يوم حلو وخروج عن المألوف.، انتبه مساء من العرقلة او التأجيل