دعوة الى أوسع مشاركة في فعاليات جمعة " الجولان عربية سورية "

جهينة نيوز

دعا عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمد الحرازين، إلى أوسع مشاركة في فعاليات جمعة "الجولان عربية سورية"، بمخيمات العودة، شرقي قطاع غزة.

كما دعا الحرازين في تصريح له، أهالي الجولان المحتل، للمشاركة في فعاليات موازية يوم الجمعة، للتأكيد على عروبة أرضهم، ورفضهم للقرصنة الصهيو - أميركية عليها.

وأكد أن وحدة وتماسك المواقف العربية الرافضة للمؤامرات والمخططات التي تحكيها الإدارة الأمريكية إرضاءً للحركة الصهيونية، كفيلةٌ بإجهاضها.

ولفت إلى أن قرار ضم الجولان للسيادة الإسرائيلية، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً، لن يفلح في نزع هذه الأرض من تاريخها ولباسها العربي السوري.

ونوه إلى أن ما اتخذ حتى اللحظة من قرارات يشير بوضوح إلى أن "صفقة القرن" الأميركية، لا تقف عند حد استهداف القضية الفلسطينية، بل تتعداها لتطال قضايا وحقوق عربية.

وحذّر الحرازين من كون أعدائنا يمارسون استعماراً غير تقليدي على عالمنا العربي والإسلامي، متبعين أشكالاً وصوراً مختلفة ومتعددة لإحكام نفوذهم وسيطرتهم على كامل ربوع الأمة.

ورأى أن الخلاص من كل ذلك يبدأ بيقظتنا، واستنهاض طاقاتنا، وامتلاكنا لزمام المبادرة، واستحضارنا للنماذج والصور المشرقة من تاريخنا الحافل بالأمجاد والانتصارات.

المصدر: موقع حركة الجهاد الإسلامي