استشهاد طفل وجرح اثنين آخرين في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية جراء انفجار جسم غريب

جهينة نيوز

استشهد طفل وأصيب آخران اليوم جراء انفجار جسم غريب في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن جسما غريبا انفجر في أحد المنازل المهجورة يرجح أن يكون عبوة ناسفة عندما كان ثلاثة أطفال يلعبون في المكان.

وأوضح المصدر أن طفلا في السادسة من عمره استشهد وأصيبت شقيقته التؤم وطفل آخر في السابعة من عمره اصابة بالغة وأسعفا إلى مشفى دمشق.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من الغوطة الشرقية في منتصف نيسان من العام الماضي إلى تفخيخ المنازل والشوارع والبنى العامة بالعبوات الناسفة والألغام بقصد ترهيب الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم.