حشود ضخمة تتدفق إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية

الخميس, 2 أيار 2019 الساعة 21:24 | سياسة, عربي

حشود ضخمة تتدفق إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية

جهينة نيوز

أفاد شاهد عيان لرويترز، اليوم الخميس، بأن حشودا ضخمة تتدفق إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية للانضمام إلى مسيرة مليونية للمعارضة.

وكانت قوى الحرية والتغيير بالسودان قد أعلنت إنها تتنظر من المجلس العسكري "ردا سريعا" على رؤيتها للإعلان الدستوري.

وقالت قوى الحرية والتغيير بالسودان في مؤتمر صحفي إنها تتنظر من المجلس العسكري ردا سريعا على رؤيتها للإعلان الدستوري، مشيرة إلى أن رؤيتها قابلة للتعديل عبر النقاش والحوار.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان اليوم الخميس، أنها سلمت المجلس العسكري رؤيتها بشان الإعلان الدستوري والذي يحدد مستويات السلطات ودور كل طرف فيها خلال الفترة الانتقالية، مشددة على أنه لم يتم الاتفاق على من يتولى رئاسة المجلس السيادي.

وقالت قوى "الحرية والتغيير" في بيان على "فيسبوك"، "يتم الآن توصيل رؤية الإعلان الدستوري التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية".

 

 


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