رئيس اتحاد نقابات العمال العالمي: واثقون بقدرة سورية على الانتصار

جهينة نيوز

أعرب رئيس اتحاد نقابات العمال العالمي مايك ماكاوايبا عن ثقته بقدرة سورية على الانتصار ومواجهة كل التحديات بصمود وتضامن شعبها.

وقال ماكاوايبا خلال لقائه وفد الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يضم كلا من برهان عبد الوهاب وبشير حلبوني ومحمد تكله ويزور كوبا للمشاركة في احتفالات عيد العمال بحضور سفير سورية في كوبا الدكتور ادريس ميا: “إن ما نشهده حاليا من حصار جائر وإجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب يقوم بها أعداء الشعب السوري ضد سورية يعبر عن إخفاقهم وفشلهم في تحقيق ما كانوا يصبون إلى تحقيقه بالوسائل العسكرية والسياسية”.

بدوره قدم السفير ميا خلال اللقاء عرضا موجزا عن آخر التطورات السياسية والميدانية في سورية مؤكدا أن جيش سورية وشعبها مصممون على دحر الإرهاب واجتثاثه من كامل الجغرافيا السورية وتحرير كل شبر محتل وإعادة إعمار ما دمرته التنظيمات الإرهابية.

وأحيت كوبا عيد العمال العالمي بمسيرات حاشدة شارك فيها ملايين الكوبيين في مختلف المدن الرئيسية في البلاد تحت شعار “وحدة.. إرادة..انتصار” وشهدت العاصمة هافانا أكبر المسيرات حيث تجمع أكثر من مليون مواطن كوبي في ساحة الثورة.

وشارك وفد الاتحاد العام لنقابات العمال بالإضافة إلى سفير سورية في كوبا وعدد من الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات الكوبية في مسيرة العاصمة هافانا ورفعوا أعلام سورية وأكدوا وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة ما يتعرض له من مؤامرات.