المقداد: أهمية التنسيق بين الحركات التحررية في العالم لإفشال مخططات الإمبريالية والدول الاستعمارية

جهينة نيوز

استقبل الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين امبو ماسيمولا مدير عام في وزارة الدفاع رئيس رابطة الأسرى القدامى في جنوب أفريقيا والوفد المرافق له.

وأوضح رئيس الوفد أن هدف زيارته إلى سورية هو التعبير عن الدعم القوي لموقف سورية الصامد قيادة وشعباً في مواجهة الحرب الإرهابية عليها ودعم الوفد لمحور المقاومة ضد الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي.

وأبدى الوفد رغبة في العمل المشترك لدعم خيار المقاومة التي يجب أن تكون (دولية) وقادرة على استقطاب كل أحرار العالم داعياً جميع أحرار العالم إلى التضامن من أجل تحرير جميع الأسرى السياسيين في السجون الفاشية الإسرائيلية ومندداً في الوقت ذاته بإعلان واشنطن حول الجولان السوري المحتل.

وفي هذا الصدد شدد الدكتور المقداد على أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري قد أعادت لكل من يقف في صف المقاومة الثقة بحتمية انتصارهم على المخططات الإسرائيلية والغربية التي تستهدف بشكل أساسي القضاء على القضية الفلسطينية ودور الدول التي تقف ضد السياسات العدوانية الأميركية والغربية.

وأكد الدكتور المقداد أهمية التنسيق والتعاون بين كل الحركات التحررية في العالم لإفشال مخططات الإمبريالية والدول الاستعمارية.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن سورية تعتبر نفسها جزءاً من الجبهة التي دعمت نضال شعب جنوب أفريقيا حتى تحرره من نظام الفصل العنصري وتحرير الزعيم الراحل نيلسون مانديلا من سجنه واستعادة شعب جنوب أفريقيا لحريته وسيادته بقيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي قاده الرئيس مانديلا مبيناً في هذا السياق أن الدولة السورية تبذل جهوداً مكثفة في تحرير أسراها من السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم الأسير البطل صدقي المقت.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور محمد وائل ديركي مدير إدارة أفريقيا وريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام وأسامة علي مدير مكتب نائب الوزير وعلياء محفوظ علي من مكتب نائب الوزير ومن الجانب الضيف الدكتور يحيى غدار أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة وشاكا راديبي عضو اللجنة التنفيذية لرابطة الأسرى واوبا ساندي موشوانا نائب حالي في البرلمان والكاتب الاسترالي الدكتور تيم اندرسون.