بهدف تخفيف الازدحام 3 صهاريج لتوزيع البنزين بشكل مباشر في حمص

جهينة نيوز

بهدف تخفيف الازدحام على محطات الوقود بحمص بدأ فرع المحروقات اليوم بيع مادة البنزين بالسعر المدعوم عن طريق ثلاثة صهاريج خصصتها وزارة النفط والثروة المعدنية للتوزيع المباشر بالإضافة إلى تزويد محطة الوقود مقابل مبنى محافظة حمص بمادة البنزين عالي الأوكتان 95 بالمئة بسعر 600 ليرة سورية للتر.

وفي تصريح لسانا أكد المهندس يونس رمضان مدير فرع محروقات حمص أن عملية التوزيع المباشر عبر الصهاريج الثلاثة المخصصة لحمص أسهمت في التخفيف من الازدحام على محطات الوقود حيث تعمل منذ الصباح على بيع البنزين على البطاقة الذكية بسعر 225 لليتر الواحد.

وبين رمضان أنه تمت زيادة مخصصات محافظة حمص من مادة البنزين إلى 17 طلباً يومياً وذلك بموجب تعليمات جديدة يضاف إليها الكميات المخصصة للتوزيع المباشر عبر الصهاريج والبنزين عالي الأوكتان مشيراً إلى أن آلية التوزيع منضبطة تماماً وهناك جهود كبيرة تبذل لتوزيع المادة بشكل عادل وإيصالها لكل المواطنين.

يذكر أن المناطق التي تم تحديدها للصهاريج للبيع المباشر هي خلف الصالة الرياضية ودوار فرع الحزب القديم ومقابل طوارئ الكهرباء بحي الزهراء.