تشجيع للرياضة الشعبية.. ماراثون ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة

جهينة نيوز

أقيم اليوم ماراثون المهرجان الأول لمسافة 3 كم من مدخل مدينة حماة الجنوبي وحتى مركز المدينة وذلك ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة الخامس عشر وبمشاركة فعاليات شبابية وأهلية ورياضية من مختلف الفئات العمرية.

ونظم الماراثون فروع نقابات الأطباء البشريين والأسنان والصيادله والمهن الطبية والهلال الأحمر والشبيبة والطلائع بالتعاون مع قيادة الشرطة وفرع الاتحاد الرياضي ومديرية الصحة.

وأشار الدكتور غزوان المرعي نقيب الأطباء في حماة في تصريح لسانا إلى أن الهدف من تنظيم الماراثون تحقيق أكبر مشاركة جماهيرية والتفاعل الاجتماعي الواسع والتشجيع على الرياضة الشعبية وجعلها جزءا من الحياة اليومية للناس بمختلف فئاتهم الاجتماعية والعمرية.

وبين الدكتور المرعي أن ريع الماراثون سيكون لأسر الشهداء وجرحى الجيش والأطفال المصابين بالسرطان لافتا إلى أن النقابات المهنية العلمية الطبية ارتأت إقامة السباق ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة الخامس عشر لأنه جامع مختلف الأنشطة السياحية والرياضية وغيرها على مستوى المحافظة.

وفي نهاية الماراثون جرى توزيع الكؤوس والجوائز المادية على الفائزين.

وأشار عدد من المشاركين في الماراثون إلى روح التنافس والمتعة التي سادت أجواء السباق ولا سيما في مراحله الأخيرة مؤكدين أنه مبادرة مهمة تحث الناس على ممارسة رياضة الجري وفرصة للتخفيف من الضغوط والأعباء النفسية التي تفرضها ظروف المعيشة.