راغب علامة يكشف عن "أكبر مخاوفه".. وموعد دخوله المعترك السياسي هو؟

جهينة نيوز

يرى النجم اللبناني الشهير راغب علامة أن بلاده "تقوم على الطائفية" وهو الأمر الذي يبعده عن المشاركة في الحياة السياسية والترشح للانتخابات البرلمانية.

وقال علامة في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" العربية: "أنا أؤمن بالإنسانية وبعيد كل البعد عن الطائفية، ولذلك لا أصوت لأنني أعرف أن صوتي لن يغير الأمور".

وعن دخوله البرلمان اللبناني، تابع راغب علامة "للمشاركة في الحياة السياسية في بلادي يلزمك أن تكون طائفيا، وهذا أمر لا أنتمي إليه".

وأكمل "الطائفية خربت لبنان والعديد من بلدان العالم. حين يصبح الأمر قائما على الوطنية، سأكون أول شخص يترشح للبرلمان".

وعن مشاريعه الفنية، كشف صاحب الـ56 عاما، عن استعداده لتسجيل ثلاث أغان خليجية جديدة، مشيرا إلى أنه يفتقد الغناء بهذه اللهجة.

وأضاف "كما أطمح لطرح ألبوم ديجيتال متكامل عام 2020، يضم عددا من الأغاني، لأن فكرة الألبوم التقليدية لم تعد تجد الإقبال".

وعن أكبر مخاوفه في الحياة، أتم راغب علامة: "غياب العدل"، مشددا على "ضرورة التشبث بالأمل، الذي يجعل كل شيء ممكنا".