علماء يعثرون على" كوكايين" في جمبري بـ5 أنهار

جهينة نيوز

أجرى باحثون من جامعة كينغز كوليدج في العاصمة البريطانية لندن، اختبارات على 15 موقعًا للجمبري في 5 أنهار بمقاطعة سوفولك، أثبتت جميعها وجود مادة الكوكايين المخدرة في الجمبري، وذلك أثناء إجرائهم اختبارات للمواد الكيميائية بهذه الأنهار، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وقال الباحثون، إنه تم العثور على الكوكايين في العينات بالإضافة إلى أنواع أخرى من المواد المخدرة، مثل الكيتامين. وكميات من المبيدات والأدوية المحظورة، وهو ما شكل "مفاجأة كبيرة"لهم.

الدكتور ليون بارون، بجامعة كينغز كوليدج، قال إن: "وجود مثل هذه المواد المخدرة والمبيدات كان مفاجأة بالنسبة لنا. كنا نتوقع أن نرى هذه الأشياء في المناطق الحضرية مثل لندن، ولكن ليس في المقاطعات الصغيرة مثل سوفولك".

وقال البروفسور نيك بوري، من جامعة سوفولك: "ما زلنا في حاجة لمزيد من الأبحاث حول ما إذا كان هذا الكوكايين منتشرا فقط في الجمبري الموجود في سوفولك أم على نطاق أوسع في المملكة المتحدة وخارجها".

وتابع: "لقد جذبت قضية الصحة البيئية الكثير من الاهتمام في الوقت الأخير بسبب التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث الناتج عن تراكم النفايات البلاستيكية، ومع ذلك، فإن تأثير التلوث الكيميائي غير المرئي (مثل المخدرات) على البيئة وصحة الحيوانات والكائنات المائية يحتاج إلى مزيد من البحث والاهتمام في المملكة المتحدة".