مئات الاسر السورية المهجرة تعود من مخيم الركبان عبر ممر جليغم بريف حمص

جهينة نيوز

عادت اليوم مئات الاسر من المهجرين السوريين القاطنين في مخيم الركبان بمنطقة التنف على الحدود السورية الاردنية عبر ممر جليغم بريف حمص الشرقي بعد احتجازهم لسنوات من قبل قوات الاحتلال

الامريكية ومرتزقتها من الارهابيين.

وذكرت وكالة سانا انه في اطار الجهود التي تبذلها الدولة لاعادة المهجرين السوريين الى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الارهاب وصلت اليوم مئات الاسر السورية التي كانت

تحتجزهم قوات الاحتلال الامريكية ومرتزقتها من المجموعات الارهابية في مخيم الركبان.

وتم نقل الاسر العائدة عبر حافلات جهزتها الجهات المعنية الى مراكز الاقامة المؤقتة في حمص بعد تسجيل بياناتهم الشخصية وتقديم مساعدات غذائية وصحية للمحتاجين منهم.

وعادت الاثنين الماضي عشرات الاسر من قاطني مخيم الركبان من المهجرين السوريين بفعل الارهاب عبر ممر جليغم وتم نقلهم الى مراكز اقامة مؤقتة مجهزة لاستقبالهم ريثما تتم اعادتهم بشكل ميسر الى

مناطق اقامتهم الدائمة من قبل الجهات المعنية في المحافظة.

ويعيش في مخيم الركبان الاف المهجرين السوريين بفعل الارهاب أوضاعا انسانية صعبة ويعانون نقص الرعاية الصحية ونقص الغذاء نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال الامريكية ومرتزقتها من الارهابيين الموجودين في منطقة التنف والمخيم وابتزازهم وسرقة المساعدات الانسانية التي

تصلهم لاكثر من أربع سنوات.