اطلاق حملة لتنظيف الكورنيش الجنوبي في اللاذقية

جهينة نيوز

أطلق مجلس مدينة اللاذقية اليوم بالتعاون مع مديرية البيئة وفرع اتحاد شبيبة الثورة حملة لتنظيف الكورنيش الجنوبى وذلك فى اطار الاستعداد لاستقبال فصل الصيف وبدء الموسم السياحي.

ونوهت المهندسة خولة الوزة نائب رئيس مجلس المدينة بجهود الجميع لانجاح الحملة وبشكل خاص الشباب لانها تهدف الى تعزيز مشاركتهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والجمالية للمدينة.

بدوره قال غاندي داوود عضو قيادة فرع اتحاد شبيبة الثورة ان مشاركتنا اليوم كشباب متطوعين تحمل رسالة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين مختلف أبناء المجتمع وايصال فكرة ان النظافة مسؤولية

الجميع ومن واجبهم الحفاظ على نظافة مدينتهم.

المصدر: سانا