لأول مرة في تاريخ بريطانيا ..امرأة بمنصب وزير الدفاع خلفا لسابقها المتهم بتسريبات أمنية

جهينة نيوز

على خلفية تسريب معلومات أمنية تتعلق بقرار بريطانيا السماح لشركة الاتصالات الصينية «هواوي» بالمشاركة في تجهيز البلاد بمعدات اتصالات من الجيل الخامس بالمملكة المتحدة ، أقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وزير الدفاع غافين ويليامسون، من منصبه أمس ، الأربعاء ، و عيّنت بيني موردانت بدلاً منه في المنصب، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين امرأة في هذا المنصب المهم.

و أوضح مكتب ماي في بيان: «جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي».

وأضاف البيان أن رئيسة الحكومة «طلبت هذا المساء من غافين ويليامسون مغادرة الحكومة بعد أن فقدت الثقة في قدرته على تحمل مسؤولياته كوزير دفاع وعضو في الحكومة».

وأضاف البيان أن تيريزا ماي «تبلغت تصرفات الوزير» في ختام تحقيق جرى حول هذه التسريبات. من جهته نفى الوزير ويليامسون نفياً قاطعاً أن يكون مصدر المعلومات المسربة، مضيفاً في تصريحات لـ«سكاي نيوز»: «أحلف بأطفالي أنني لم أكن مصدر التسريبات».