مادورو يكشف أسماء من وقفوا وراء الانقلاب الفاشل الأخير!

جهينة نيوز

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم أمس الثلاثاء كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جون بولتون بمحاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة التي حصلت يوم الإثنين الفائت في فنزويلا.

وجاء اتهام مادورو خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية للاحتفال باليوم العالمي للعمال في العاصمة كاراكاس، حيث توجه إلى المواطنين قائلا "قادر على التضحية بنفسي من أجل حماية وطني والثورة ضد من حاولوا الانقلاب على الرئيس هوغو تشافيز من قبل، ولم يفلحوا، وها هم يحاولون الكرة مجددًا معي ولم يفلحوا".

وأضاف مادورو "وها نحن قد ألحقنا الهزيمة بأحد اليمينيين المتآمرين، وهو حاليا يتنقل من سفارة لأخرى، إذ أنهم مطلوبون للعدالة، وعاجلا أم آجلا سيخضعون للحساب لدفع ثمن خيانتهم وثمن ما ارتكبوه من جرائم".

وأكد مادورو أن جيش بلاده، والشعب لن يسمحوا بأي انقلاب عسكري، مشددا على أن "من يريد أن يصل للقصر الجمهوري عليه بشيء واحد فقط، هو الحصول على أصوات الشعب في الانتخابات، فهذا هو الطريق الوحيد لمن يريد أن يكون رئيسًا لفنزويلا، وليس بواسطة البنادق والأسلحة".