واشنطن بوست: خطة المعارضة الفنزويلية تنهار وأمريكا تبحث عن الخطوات المقبلة!

جهينة نيوز

بعد فشل المعارضة الفنزويلية بمحاولة الانقلاب الثانية ضد نظام حكم مادورو، يوم الإثنين الفائت، واتهام فنزويلا الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بدعم الانقلابيين وتحريكهم في العاصمة كراكاس.

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن خطة المعارضة الفنزويلية الأخيرة ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو بدأت تنهار بعد الخيبات المتتالية التي لم تنجح بهز النظام.

وأشارت الصحيفة أن تعويل المعارضة على الجيش أصبح رهان خاسر بعد كشف كل الأوراق بهذه المسألة حيث لم يعد هناك عناصر عسكرية تابعة للمعارضة داخل الجيش وأصبحوا كلهم خارج الملاك العسكري.

وبحسب الصحيفة، الولايات المتحدة تبحث عن الخطوات المقبلة بعد أن أصبحت المعارضة الفنزويلية في وضع لا تحسد عليه أبدا.

كما كشفت أن هناك خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن اعتماد الخيار العسكري في فنزويلا ولا سيما بين البنتاغون ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون.