السورية للتجارة تطرح سلع غذائية ولحوم بتخفيض 10-20 % عن سعر السوق

جهينة نيوز

بدأت الاستعدادات مبكراً في الأسواق لاستقبال شهر رمضان حيث يقوم المواطنون بتأمين حاجاتهم الضرورية من المواد الغذائية والسلع الأساسية خشية ارتفاع أسعارها خاصة اللحوم والزيوت ويعمد المستهلكون إلى صالات السورية للتجارة والأسواق الشعبية لشراء متطلبات شهر الصيام.

وأكد أحمد نجم مدير عام السورية للتجارة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتأمين جميع السلع والمواد الأساسية في كل صالات ومنافذ البيع بجميع المناطق حيث تم توقيع 50 عقداً لتوريع هذه المواد قبل فترة استعداداً لزيادة الطلب عليها في شهر رمضان دون زيادة في الأسعار وفق تعرفة نشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهناك وفرة في المواد الأساسية مثل الزيوت والسمون والبقوليات والمعلبات والسكر والرز بأسعار مخفضة بنسبة 10 إلى 15 بالمئة مقارنة بالأسواق.

وأضاف نجم: نعمل على زيادة تدخلنا الإيجابي في أسواق اللحوم من خلال افتتاح صالات متخصصة ببيع اللحوم توزعت في سبع مناطق بدمشق إضافة لثلاث في اللاذقية وصالتين في طرطوس توفر اللحوم الطازجة والمبردة بأسعار تقل بنحو 20 بالمئة عن أسعار السوق كما نسعى خلال الفترة القادمة لتأمين مادة لحم الفروج في كل صالاتنا من خلال توقيع عقد توريد مع أهم المنتجين وبسعر ثابت ونعمل على تطوير طرق التوضيب والعرض للمنتجات الزراعية من خضار وفواكه وتوسيعها لتشمل محافظات أخرى كما قمنا بطرح السلل الرمضانية وبأسعار متنوعة تبدأ من 3000 ليرة وتصل إلى 10000 ليرة إضافة لاستمرار البيع بالتقسيط لآخر رمضان للعاملين بالدولة وبسقف 50 ألف ليرة سورية ونتواجد في كل الأنشطة التجارية الرمضانية كمهرجانات التسوق والخيم الرمضانية.