بالصور.. عروس ملك تايلند تزحف امامه في مراسم زفافها!

جهينة نيوز

في حفل زفاف فاخر أُقيم في العاصمة بانكوك تزوج ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن من الجنرال سوثيدا فاجيرونجكورن

وكان قد أعلن سابقا في بيان نشر في الجريدة الرسمية “رويال غازيت” في تايلاند أنه تم تسمية سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أياتايا، الزوجة الجديدة للملك ماها فاجيرالونغكورن، الذي يبلغ من العمر٦٦ عامًا، ملكة لتايلاند اعتبارا من اليوم.

وقد أفادت صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، أن الملك التايلندي قد تزوج من مضيفة طيران سابقة لدى الخطوط الجوية التايلندية، وفقًا للتقاليد الملكية، حيث تمددت على الارض أمامه حتى تم الانتهاء من وثيقة الزواج، وبعدها نهضت لتوقع على الوثيقة في الوقت الذي سجد فيه أحد رجال الديون الملكي عند قدمه.

والتحقت سوثيدا بحراسة القصر في عام 2013، وأصبحت قائدة وحدة أمن الملك التي تشغل حاليا رتبة جنرال، ولديها أيضا العديد من الأوسمة الملكية العليا.

وعرض التلفزيون التايلندي شريط فيديو عن سوثيدا تسجد أمام الملك الذي يرتدي زيا عسكريا في حين ارتدت ثوبا تقليديا من الحرير الوردي.

يذكر أن ملك تايلند تزوج ثلاث مرات وطلق زوجته السابقة ولديه ابن منها، وأصبح ملكا بعد وفاة والده بوميبول أدولياديج في تشرين الأول 2016