مروان خوري ينتقد أعضاء لجنة تحكيم the voice

جهينة نيوز

أكد الفنان اللبناني مروان خوري ان برنامج The Voice برنامج استعراضي، وقال: “لأن تلك البرامج تركيبتَها استعراضية، وهي تركيبة ذكية جداً وتحديداً The Voice الذي يُعدّ من أجمل البرامج كونه يعتمد التشويق والمنافسة البعض انتقد برنامجنا الزمن الجميل وقال إن اللجنة هادئة وجامدة قليلاً، مع أنها في مكانها الأساسي والمُناسب”.

وعن لجنة تحكيم The Voice قال خوري: The Voice التَفاعُلُ فيه مختلفٌ ويقوم على اللعبة التنافسية سواء بين المشتركين أو بين النجوم فكرة البرنامج جميلة، ولكن أعضاءها ليسوا كلهم مُناسِبين لأن يكونوا أعضاء لجنة تحكيم، ومَن بَرَزَ بينهم وبَرْهَنَ عن قيمةٍ وطريقة جيدة في التقييم، عرَفه الناس الذين أدركوا مَن كان في مكانه الصحيح ومَن كان مجرّد نجم ولم يكن في مكانه من ناحية التقييم”.