ناقلة نفط ايرانية ترسو اضطراريا بميناء سعودي بسبب خلل فني!

جهينة نيوز

أعلنت شركة النفط الوطنية اليوم الخميس، عن رسو ناقلة نفط ايرانية في ميناء جدة السعودي اثر تعرضها لخلل فني لدى ابحارها في البحر الاحمر.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته وكالة "فارس" أن الناقلة كانت تبحر في البحر الاحمر باتجاه قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي، حيث تعرضت غرفة محركات السفينة لتسرب مياه، ما أدى لاعاقة حركتها، ما استدعى تدخل لجنة الطوارئ بشركة النفط الوطنية واتخاذ التدابير اللازمة من قبل طاقم الناقلة الذي لم يصب أي من افراده البالغ عددهم 26 شخصا بأذى.

وشدد البيان على أن جميع التقارير والاخبار الواردة، التي تدعي تسرب حمولة الناقلة وتلوث البيئة، عارية عن الصحة تماما.