تراجع أسعار النفط في آسيا

جهينة نيوز

تراجعت أسعار النفط اليوم في آسيا بعد ارتفاع في المخزونات الأميركية من النفط الخام.

وذكرت وكالة فرانس برس أن سعر برميل النفط الخفيف “لايت سويت كرود” المرجع الأميركي للخام تسليم حزيران تراجع 19 سنتا ليبلغ سعره 41ر63 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

وانخفض برميل برنت نفط بحر الشمال المرجع الأوروبي تسليم تموز 72 سنتا إلى 91ر71 دولارا.

وأفادت أرقام نشرتها الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة بان مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا بمقدار 9ر9 ملايين برميل الأسبوع الماضي بينما وصل الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 3ر12 مليون برميل يوميا.