الحشد الشعبي يباشر بتطهير اكثر من 230 كم على الحدود العراقية السورية

جهينة نيوز

شرعت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي الخميس بعملية عسكرية واسعة لتفتيش الشريط الحدودي بالتزامن مع عمليات الجيش السوري بالجانب الاخر للحدود حيث تستهدف مسافة (232) كم من مدينة القائم الى منطقة الوليد.

وقال قائد العمليات قاسم مصلح، انه "قواتنا انطلقت فجر هذا اليوم بعملية عسكرية واسعة لتطهير الحدود بمشاركة الالوية 13 و 17 و 18 و 19 في الحشد الشعبي ومديريات هندسة الدروع والاتصالات ومكافحة المتفجرات والطبابة التابعات لهيئة الحشد الشعبي اضافة لشرطة الحدود".

واضاف مصلح "ان قواتنا ستدخل من ثلاثة محاور رئيسة والانتشار على الشريط الحدودي من قبل قطعاتنا ومستعدة لدرء اي خطر او طارئ في حال سلك الارهابيون طرقهم نحو حدود العراق اثر عملية الجيش السوري".

المصدر: الاعلام الحربي المركزي