الدفاع الروسية تنفي تقارير إعلامية عن مقتل 4 جنود لها في حماة

جهينة نيوز

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، البيانات والأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام والمتعلقة بمقتل أربعة جنود روس جراء قصف للمسلحين في محافظة حماة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: " خلال الفترة الأخيرة، لم يقتل جندي روسي واحد على أراضي الجمهورية العربية السورية، وجميع ممثلي القوات المسلحة الروسية الموجودين في سوريا في آمان وسلام وبصحة جيدة ويؤدون المهام الموكلة إليهم".

وأضافت أن المعلومات حول مقتل العسكريين الروس الأربعة "مزيفة".

وأعربت وزارة الدفاع الروسية عن اسفها لتداول بعض وسائل الإعلام الروسية المعلومات غير الدقيقة، التي يوزعها على وجه التحديد مسلحو المنظمات الإرهابية في الشبكات الاجتماعية".