البريطانيون يتجهزون لمعاقبة حزب المحافظين بزعامة ماي في الانتخابات المحلية

جهينة نيوز

تشهد بريطانيا اليوم الخميس انتخابات الحكومات المحلية التي من المتوقع أن يستغلها الناخبون لمعاقبة حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب إخفاق الحزب في تطبيق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم بريكست، مما يكشف عن حالة الانقسام وعدم الرضا بين الناخبين.

ويجرى التنافس على أكثر من ثمانية آلاف مقعد في المجالس الإنجليزية وهي هيئات إدارية مسؤولة عن القرارات اليومية المتعلقة بالسياسات المحلية التي تتراوح من التعليم إلى إدارة النفايات وهي أول انتخابات منذ أن تخلفت بريطانيا عن موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس/ آذار، بحسب رويترز.

وسترسم النتائج صورة وإن لم تكن كاملة عن مدى تأثير ذلك على حجم التأييد لحزب المحافظين المنتمي ليمين الوسط بزعامة ماي وحزب العمال المعارض اليساري.

ومن المتوقع أن يخسر المحافظون مئات المقاعد وقد تصل الحصيلة النهائية إلى خسارة ألف مقعد حسبما أفاد تحليل في هذا الصدد.ومن المتوقع أن يحقق حزب العمال، الذي يعارض رؤية ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي وإن كان يدعم عملية الخروج ذاتها، مكاسب في الانتخابات وكذلك الديمقراطيون الأحرار المعارضون للخروج من التكتل الأوروبي.

وسيزيد ذلك من الضغط على ماي للاستقالة مما يدل على أن الاستياء الشديد تجاه تعاملها مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتجاوز أعضاء الحزب ويصل إلى المواطنين حيث أغضب الذين يرغبون في خروج بلادهم من الاتحاد والذين يرغبون في البقاء على حد سواء.