مادورو: فزنا بالسلام بفضل كرامة وضمير شعبنا

جهينة نيوز

قال الرئيس الفنزويلا، نيكولاس مادورو، امس الأربعاء إن الشعب الفنزويلي تمكن من حفظ السلام في البلاد.

وغرد مادوروا عبر صفحته على "تويتر" قائلا "أتابع المسيرة الرائعة لطبقتنا العاملة. وأشاهد والفرح يغمرني كما يغمر شوارع كاراكاس. لا شك، هذا هو السلام الذي فزنا به بفضل كرامة وضمير شعبنا".

ودعا زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الثلاثاء إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج قاعدة جوية في كراكاس، مؤكداً إن الرئيس نيكولاس مادورو لا يحظى بدعم القوات المسلحة ودعا أعضاء الجيش إلى "مواصلة التقدم" في الجهود الرامية للإطاحة بالزعيم الاشتراكي.

وفي تصعيد للأحداث التي تشهدها فنزويلا، حاولت قوات الأمن تفريق أعمال شغب أمام قاعدة لا كارلوتا الجوية.

ووصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا الحدث بأنا "تحرك انقلابي".