استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين جراء اعتداء الإرهابيين بالصواريخ على ريف جبلة

جهينة نيوز

اعتدى إرهابيون يتحصنون في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية فجر اليوم بالصواريخ على قرية بخضرمو بريف مدينة جبلة ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل.

وردت وحدة من الجيش على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي قرب الأراضي التركية والحدود الإدارية مع محافظة إدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي جبهة النصرة والحزب التركستاني وغيرهما من التنظيمات التي تتنقل بين المناطق الحدودية بدعم من نظام أردوغان الذي تسهل أجهزة استخباراته عمليات إدخال الإرهابيين والمرتزقة وتنظيمهم ودعمهم بالمال والسلاح للاعتداء على السوريين ودولتهم.

المصدر: سانا