طيران العدوان السعودي يشن غارات عنيفة على العاصمة اليمنية

جهينة نيوز:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

و أفادت وكالة الانباء اليمينة سبأ نقلاً عن مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ ثلاث عشر غارة قاعدة الديلمي و مطار صنعاء الدولي في ظل تحليق مستمر. للطيران السعودي و الاماراتي في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء.

و يذكر ان السعودية تقود تحالف عسكري ضد اليمن بحجج متغيرة حيث كان أولها تحت مسمى عاصفة الحزم كحرب معلنة على اليمن و آخرها حرب الشرعية و بحسب الاعلام السعودي أن سبب العدوان المستمر هو لإعادة الرئيس اليمني الاسبق عبد ربه هادي منصور الى السلطة.