طيران العدوان السعودي يشن غارات عنيفة على العاصمة اليمنية

الخميس, 2 أيار 2019 الساعة 00:55 | سياسة, عربي

طيران العدوان السعودي يشن غارات عنيفة على العاصمة اليمنية

جهينة نيوز:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

و أفادت وكالة الانباء اليمينة سبأ نقلاً عن مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ ثلاث عشر غارة قاعدة الديلمي و مطار صنعاء الدولي في ظل تحليق مستمر. للطيران السعودي و الاماراتي في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء.

و يذكر ان السعودية تقود تحالف عسكري ضد اليمن بحجج متغيرة حيث كان أولها تحت مسمى عاصفة الحزم كحرب معلنة على اليمن و آخرها حرب الشرعية و بحسب الاعلام السعودي أن سبب العدوان المستمر هو لإعادة الرئيس اليمني الاسبق عبد ربه هادي منصور الى السلطة.

 


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا