أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

مولود ٢/ ٥: حساس ذكي يكره الفوضى والضجيج، لا يحب الكذب، محافظ يقوم بالتحليل، يحب النظافة والدقة في العمل، مزاجه متغير، واسع الخيال متكيف، بيتوتي، شجاع وصبور، حنيني مستمر لعطف الآخرين، في الأشهر القادمة تغيير أماكن رئيسية، حركة كثيفة وتغيرات، اهتمامات فكرية ومعارف، معلومات جديدة، تحرك مهم وتعزيز مواقع وللبعض ارتباط وتنقل، بين الأشهر التاسع والعاشر والحادي عشر والأول اهتمامات مستمرة وانفراجات مالية ومعنوية، تغييرات مصيرية وصحوة، سنة جيدة

الحمل: بوجود القمر ببرجك وضعك المعنوي يتحسن، تغيرات كثيرة وأحداث لم تتوقعها، تبدلات فلكية وتسمع أخبار طيبة لان القمر ببرجك، بداية مرحلة مهمة، خطوات جريئة، يتحدث عنك الناي، حسم على صعيد القوة والطاقة

الثور: بما أنك وسط عاصفة هوجاء، لا تجازف وانتبه، لا تكن بطل، انتبه من زعل أو قطيعة، لا تتهرب من مواجهة او واقع، انتبه من أصحاب النوايا المشبوهة، ومن محاولة النيل منك، نهارك يحمل إرهاق، تشكو من وعكة صحية لذلك الاعذار مفيدة لك، تلتبس عليك الامور لا تمزج بين الماضي والحاضر وانتبه من تحوير كلامكاو من تظلم

الجوزاء: يوم رائع ومفاجأت ثمينة وحظوط مهمة تشعر أنك يجب أن تشارك في جميع النشاطات بعزيمة وتفاؤل كي تبعد توتر اليومين الماضيين، يوم للانفراجات والدعوات والصداقات ولقاءات وهو يوم للصداقات والتعارف والدعم عزز موقعك وكن مخلصآ لوعودك وكن حذرآ ، لا تقبل المنازعة لأن الأصدقاء حولك، خبر مناسب من الأصدقاء، الهدوء التام الذي يخيم عليك بسبب الأصدقاء المحيطين بك

السرطان: مناعتك ضعيفة، لا تفسد فرحة الاحبة، عمل كثير' مسؤوليات ومواجهات تتعرض لمواجهة لذا لا ترتجل في موقف ما، جو ضاغط، تحتاج أن يكون نهارك فيه سلطة ومسؤولية، حاول تسريع أعمالك، مواعيد كثيرة واعد على صعيد مسؤولين، وضاغط، الوقت ضيق بالنسبة للعمل والمهمات، انتبه لسمعتك واستقرارك المهني، للبعض نزلة اسواق وخلاف مهني.

الأسد: حظوظ قوية، معنوياتك عالية، اليوم يختلف عن امس، فرص نجاح، تفكر بسفر أو رحلة عمل أو ترويج لمشروع، تعالج الامور بثقة ورصانة، حضورك لافت للنظر، تحل العقد المستعصية، تطرح الافكار، لا يوجد عائق يقف بطريقك، معتقدات، أوراق سفر اتصالات، تراوح بقصص فيها اعتبارات، تتبدل مفاهيم ومعطيات وترتفع شعارات جديدة، بمحيطك، تخطط وتنجح وتقطف ثمار

العذراء: تتحسن الاجواء نسبيا، تتصالح مع نفسك والاخرين، تبدا مفاوضات، تربح مكافأة وتدخل تحسينا على اموالك المشتركة، معاملات وفواتير، تظهر بعض المؤشرات والتسوية، بامكانك ان تبادر في تعزيز الجو بانسجام، تفاوض بليونة، احتمال انشغال بشخص مريض، اموال جديدة، تخطط وتنجح، كن هادئ، شراكة بنكية

الميزان: مزاجك معكر وقد تعرض علاقاتك للخطر، انتبه من مواجهة او خلاف، من مصلحتك ان تسعى للسلام وتلطيف الجو، توتر ومشاكل بسبب بعض الشركاء العاطفيين او العمليين، لا تسمح لنفسك بتوجيه الملاحظات او ان تنتقد احدا، انتبه من مخالفة قانونية، لا تسمح للامور بالتازم لان العرقلة جاهزة، ترتفع شعارات وتسمع بعض النكبات، تصب جام غضبك على الشريك، الخصم أقوى منك، تغير رأيك أكثر من مرة، تتعرض لبعض المحاسبات

العقرب: تهتم بشؤون متنوعة من الصباح والتزامات، تنقل لأكثر من مكان، ابكر إلى عملك حتى تحصد نجاح وتوفيق، لا تتردد بطلب مساعدة، اهتم بوضعك الصحي، تحتاج لفترات استراحة، لا تتخلى عن هذا النهار، الحظ يمر خلال هذا النهار، تؤجل بعض القرارات، أمور منزلية او عملية

القوس: يبدو انك ترغب اليوم بمشروع جديد ومستعد لأخذ مبادرة وتعديل بعض الامر اليوم تسمع جواب تفرح لانطلاقة جديدة وهناك فرصة اليوم لمصالحة وترتيب أمور على الصعيد الشخصي أو تحسين علاقاتك مع وقفة الى جانب الاولاد ولديك فرصة لممارسة هواية محببة وجديدة وتمارس بعض التغيير في الأثاث المنزلي والشكل الخارجي، تتوصل لإنجازات وحواجز على طريق أهدافك، خبر يخص اولاد، يفرض عليك توجهات تخص الأطفال، كن منتبها جدا ستكون أكثر من مكان

الجدي: تعزز ثقتك بنفسك، تعتبر ر على صعيد العائلة، يوم فيه توتر وتراجع على صعيد عائلي بسبب كثرة التصليحات، اجواء مشحونة مشاعر سلبية، للبعض ضغط صحي أو معنوي، كن منتبها من كل تأخير، عمل على صعيد منزل، مسالة طارئة تسبب التعب فجأة، تزداد الامور تعقيدا وتكون غامضا في محيطك، القمر ضمن مربعك

الدلو: تكرس نهارك لدراسة بعض الحسابات ومراجعتها ووضع الجداول، ومناقشة بعض الارقام، شيء يتعلق بالمزاجية، تحتار بأمرك بسبب الحركة الكثيرة، مغامرات زيارات، تعبر عن رأيك، نهار متقلب ويعطيك تأثيرات إيجابية، فرصة استثنائية نسبة النجاح فيها قوية

الحوت: مناسب لبحث مواضيع مالية تفرح لعرض جديد وترغب بتحسين مظهرك الخارجي، أفكار واضحة، تسعد بربح طارئ او مساعدة او هدية، رؤيتك صائبة تلتقط إشارات جديدة بسهولة وشكل مستمر، احتمال مفاوضات معلقة، تراهن وتطالب بحقوقك، لا تحاول السيطرة على الآخرين، عنوان نهارك جيد لتنفيذ بعض الرغبات، والافادة من تطور يحصل فيه تطور مالي