الخزعلي يعلق على السبب الحقيقي لظهور الارهابي البغدادي

جهينة نيوز:

علق القيادي في الحشد الشعبي العراقي الشيخ قيس الخزعلي على سبب الظهور الأخير للإرهابي ابو بكر البغدادي.

وقال زعيم حركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ان الظهور الاخير لزعيم تنظيم داعش هو رسالة لإيجاد مبرر لتواجد القوات الأميركية في البلاد.

وأضاف الشيخ الخزعلي في تغريدة له على ” تويتر”: “جوابنا أن أمن العراق يتحقق بتقوية القوات المسلحة العراقية وتطوير الجهد الاستخباري، لا أن يظل العراق محتاجا إلى القوات الأميركية التي صار واضحا أن مشروعها هو أمن الكيان الصهيوني”، مشيرا إلى أن ” هذا يعني إضعاف العراق وزعزعة امنه واستقراره”.

المصدر: "@Qais_alkhazali"