النظام التركي يعتقل عشرات العمال المحتجين

جهينة نيوز:

أقرت شرطة مدينة اسطنبول اليوم الأربعاء (الأول من مايو/ أيار) إنها اعتقلت 127 شخصا بسبب محاولتهم تنظيم مظاهرات في مناطق مختلفة بالمدينة بمناسبة عيد العمال.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول ميدان تقسيم اليوم وسمحت فقط لرؤساء نقابات عمالية بإقامة مراسم هناك في وقت مبكر من اليوم. وفقا لـ"رويترز".

وفي منطقة بشيكطاش بدأت مجموعة صغيرة من المحتجين فجأة ترديد هتافات ولوّحوا بالأعلام الحمراء لحزب التحرير الشعبي اليساري. وأظهرت لقطات من الموقع اشتباكات بين الشرطة والمحتجين واعتقال عدد منهم واقتيادهم إلى سيارات فان تابعة للشرطة.

وبحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، قالت شرطة إسطنبول إنها اعتقلت 127 متظاهرا في أنحاء مختلفة من المدينة بما في ذلك مناطق بشيكطاش وشيشلي وبيه أوغلو.

وكانت احتفالات عيد العمال تُقام في ميدان تقسيم حتى عام 1977 الذي شهد مقتل عشرات الأشخاص خلال مظاهرات. وأُعيد فتح الميدان أمام الاحتفالات في عام 2010 لكن السلطات أعلنت منع الاحتفالات فيه من جديد في عام 2013 لاعتبارات أمنية.