إقالة وزير الحرب البريطاني على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي

جهينة نيوز:

أقيل وزير الحرب البريطاني غافين ويليامسون مساء يوم الأربعاء 1 مايو 2019 من منصبه بعد التحقيق في تسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إقالة وزير الحرب غافين ويليامسون على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي الصينية للاتصالات.

وقال مكتب ماي في بيان "جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي".

وجاء التحقيق في أعقاب تقارير تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.

ويشغل غافين ويليامسون منصب وزير الحرب منذ العام 2017.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن رئيسة الحكومة تيريزا ماي عينت وزيرة التنمية الدولية بيني موردون وزيرة للحرب.

وقالت الصحيفة البريطانية إن بيني موردون وفي دورها الجديد، ستستمر أيضا كوزيرة لشؤون المرأة والمساواة، مشيرة إلى أنها وباعتبارها نائبة في بورتسموث نورث، فإن لديها روابط جيدة مع البحرية التي تعمل معها كاحتياطي.

إلى ذلك، قالت وسائل الإعلام البريطانية إنه تم تعيين روري ستيوارت وزيرا للتنمية الدولية بدلا من بيني موردون التي تولت حقيبة الحرب ، علما أن ستيوارت شغل منصب وزيرا للدولة في وزارة التنمية الدولية.