عشرات القتلى والجرحى بصفوف العدوان بكمين للجيش اليمني قبالة نجران

الأربعاء, 1 أيار 2019 الساعة 21:20 | سياسة, عربي

عشرات القتلى والجرحى بصفوف العدوان بكمين للجيش اليمني قبالة نجران

جهينة نيوز:

لقي العشرات من عناصر العدوان السعودي الاميركي مصرعهم وأصيب آخرون بجروح الأربعاء ودمرت آليات عسكرية بكمين محكم للجيش اليمني واللجان الشعبية قبالة نجران.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدة الهندسة نفذت كمينا محكما للمرتزقة في صحراء الأجاشر قبالة نجران، وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير 10 أطقم معظمها محملة بالمرتزقة”.

وأشار المصدر إلى أن “وحدات الجيش واللجان الشعبية مستمرة في التنكيل بالغزاة ومرتزقتهم ردا على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني الصامد منذ أكثر من أربعة أعوام”.


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