الرئيس روحاني: قدرات اميركا ليست بمستوى لسانها الطويل

جهينة نيوز:

اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى عربدة الاعداء وتصريحاتهم العبثية والفارغة، معتبرا قدرات اميركا بانها ليست بمستوى لسانها الطويل.

وخلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الانمائية في محافظة كرمانشاه، اليوم الاربعاء، اشار الرئيس روحاني الى تصاعد عربدة الاعداء واعتبر كل انجاز يتحقق في البلاد بانه يشكل ضربة كبيرة للاعداء واضاف، ان مهندسينا وعمالنا قد حققوا بجهودهم الكثير من المنجزات.

واكد الرئيس روحاني باننا سنبيع نفطنا واضاف، انه حتى لو انخفضت عوائدنا من النفط افتراضا بسبب الضغوط سنعوض عن ذلك من مصادر اخرى. وسنبيع نفطنا بحول الله وقوته.

واضاف، ان كلام الاميركيين لا اساس له، فقدرات اميركا لا توازي لسانهم الطويل وهي اقل بكثير مما يتظاهرون به ونحن نعرف منطقتنا وقدرات الشعب الايراني افضل منهم.

واعتبر الرئيس روحاني تضحيات الشعب الايراني بانها اعلى بكثير مما يفرضه الاعداء من ضغوط واضاف، ان الشعب الايراني واجه مشاكل خلال العام الماضي ومن المحتمل ان يواجه بعض المشاكل خلال العام الجاري ولكن علي اي حال علينا ان نردع العدو ونجعله نادما، اذ انهم خرجوا من نقطة العقلانية وعلينا ان نعيدهم الى رشدهم.

واضاف، هنالك مجموعة (في اميركا) لها في اذهانها بعض التصورات، ولقد انتصرنا (عليهم) في الكثير من المجالات وسننتصر مستقبلا ايضا.

وبشان العلاقات مع دول الجوار وصف الرئيس روحاني العلاقات مع دول الجوار الايراني في الغرب والشرق والشمال بانها ودية للغاية، خاصة في الغرب، و"فيما يتعلق بجيران الجنوب فان العلاقات معهم جيدة ايضا ما عدا دولة او دولتين ندعو الله ان يعودا الى رشدهما، ومن مصلحتهما ان تكون علاقاتهما جيدة مع ايران".

واكد قائلا، اننا لا عداء لنا مع احد لكننا لن نسكت على اي مؤامرة ضدنا وسنرد على العداوات والمؤامرات وسنقاوم، فايران الموحدة قاومت واستمرت آلاف الاعوام امام المؤامرات.

فارس