شاهد و إسمع ... أين ينوي جنود الجيش العربي السوري تمضية العيد ..؟؟

جهينة نيوز:

تستمر أرتال الجيش العربي السوري بالتوجه الى محيط محافظة إدلب, حيث من المتوقع إطلاق عملية عسكرية واسعه لإجتثاث الإرهاب و إعادة الاستقرار للمحافظة المحتلة من قبل جبهة النصرة الارهابية و ذلك بعد أن نكث رجب طيب أردوغان بتعهداته و لم ينفذ إتفاق سوتشي الذي سعى بنفسه إليه.

و بالتزامن ينقل الناشطون مشاهد للأرتال العسكرية و صور الأسلحة التي تتقدم الى محيط إدلب على مواقع التواصل الاجتماعي و من بين المشاهد التي نشرها جنود من الجيش العربي السوري هذا المشهد الذي يسأل فيه مقاتل سوري الجنود أين تنوون تمضية العيد ... فيكون الجواب " إدلب ".