غروسبيتش: النظام التركي زود الإرهابيين في إدلب بمواد سامة

جهينة نيوز:

أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية النائب ستانيسلاف غروسبيتش أنه ليس لدى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أي رغبة في التخلص من الارهابيين في سورية بل يستمر في دعمهم لأنهم يشكلون أداة يستخدمها لتبرير وجوده الاحتلالي في بعض مناطق سورية ولمحاولاته التدخل بشؤونها الداخلية.

وأشار غروسبيتش في تصريح له نشرته سانا اليوم في براغ اليوم إلى أن “نظام أردوغان لا ينفذ التزاماته التي اتفق عليها مع روسيا في سوتشي حول محاربة التنظيمات الإرهابية في إدلب” مؤكدا ان الجميع متفقون على أن المسلحين الذين يوجدون في إدلب هم من “جبهة النصرة” الإرهابي الذي يحظى بدعم النظام التركي.

ولفت غروسبيتش إلى أن النظام التركي زود التنظيمات الإرهابية في إدلب بمواد سامة كي يتم استخدامها ضد المدنيين واتهام الحكومة السورية بذلك وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله.