بينها سورية.. بوتين يسهل حصول مواطني خمس دول على الجنسية الروسية

جهينة نيوز:

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يسهل الحصول على الجنسية الروسية لفئات محددة من مواطني سورية وأوكرانيا والعراق واليمن وأفغانستان

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الصحفي للكرملين قوله “إن المرسوم يتضمن منح الجنسية الروسية لمواطني هذه الدول المولودين على أراضي جمهورية روسيا الاشتراكية السوفييتية والذين كانوا يحملون سابقا الجنسية السوفييتية وأطفالهم بمن فيهم بالتبني وأزواجهم وآبائهم”.

وتنسحب بموجب المرسوم تسهيلات في قانون الجنسية لمواطني أوكرانيا الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى وولدوا وكانوا يقيمون بشكل دائم على أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الروسيتين وغادروا هذه الأراضي قبل 18 آذار 2014 وتشمل هذه التسهيلات أبناءهم بمن فيهم بالتبني وأزواجهم وآباءهم.

وتنسحب هذه الإجراءات على حاملي الإقامة المؤقتة أو الدائمة في روسيا أو وثيقة لاجئ داخل أراضي روسيا وعلى المشمولين بالبرنامج الحكومي الروسي لإعادة التوطين الطوعي في روسيا لأبناء الوطن في الخارج وسكان مناطق محددة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في جنوب شرقي أوكرانيا.