شعبان: الدول التي وقفت بجانب سوريا فقط مسموح لهم المشاركة في إعادة الإعمار!

الأربعاء, 1 أيار 2019 الساعة 15:45 | سياسة, محلي

شعبان: الدول التي وقفت بجانب سوريا فقط مسموح لهم المشاركة في إعادة الإعمار!

جهينة نيوز

أعلنت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية العربية السورية، بثينة شعبان، أن "الدول التي وقفت بجانب سوريا خلال سنوات الحرب، هي فقط من سيسمح لها بالمشاركة في إعادة إعمار البلاد"، معربة عن أملها في أن تكون الصين وإيران وروسيا بين الدول المشاركة في الإعمار.

وقالت بثينة شعبان لوكالة "سبوتنيك": "لقد قال الرئيس بشار الأسد، إن الدول التي حاربت ضدنا لن تشارك في الإعمار. فقط الدول التي ساعدتنا وكانت صديقة لنا خلال الحرب ستكون شريكة لنا في إعادة الإعمار".

وأكدت شعبان أنه من الضروري أولا تحرير بقية البلاد قبل الشروع في جهود إعادة الإعمار.

وأضافت: "نأمل أن نتمكن من هزيمة ما تبقى من الإرهاب في شمال شرق سوريا وإدلب. كما نأمل أن تكون روسيا والصين، وبالطبع، إيران شركاء رئيسيين في إعادة بناء سوريا".


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