مساعدات إماراتية إلى دمشق وريفها خلال شهر رمضان

جهينة نيوز

كشف مصدر في وزارة الخارجية السورية أن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق ستقوم خلال شهر رمضان بتنفيذ برنامج مساعدات غذائية في العاصمة دمشق وريفها.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن السفارة أبلغت "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة" بأنها ستقوم بتنفيذ برنامج مساعدات غذائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مقدمة من الإمارات العربية المتحدة إلى الأشقاء السوريين.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعادت فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق في 27 ديسمبر كانون الأول 2018، حيث بدأ العمل في السفارة في العاصمة السورية دمشق، وباشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، التي أكدت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام) أن هذه الخطوة تؤكد "حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي".

وظلت السفارة مغلقة منذ الشهور الأولى لبدء الازمة في سوريا في عام 2011 حتى إعلان إعادة فتحها.

وكانت وزارة الإعلام السورية وزعت مذكرة على الصحفيين، تدعوهم فيها إلى تغطية الحدث في مقر السفارة الموجود في منطقة أبو رمانة في دمشق.