"إيحاءات جنسية" بإعلان ترويجي لـ" زيت مساج" يثير جدلاً في السعودية

جهينة نيوز

أثارت المذيعة بدور البراهيم جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت إعلاناً عن زيت مساج تنتجه إحدى شركات التجميل في السعودية، قال كثيرون ممن شاهدوه إنه يتضمن" إيحاءات جنسية"

وخلال شرحها للمنتج، قالت البراهيم، إن المنتج يمكن استخدامه في مساج" شاب مع شاب أو فتاة مع فتاة"، وقالت أيضاً إنه" يعطي إحساس بحرارة عالية، ويمكن استخدامه على المناطق الحساسة.. وخاصة البنات اللاتي يعانين من البرود الجنسي"

وقوبل الإعلان بسيل من الانتقادات للبراهيم، واتهامها بالترويج لعلاقات جنسية غير شرعية، وسط مطالب بمحاسبتها، ومحاسبة الشركة التي إستعانت بها.

وظهرت البراهيم في مقطع فيديو تجهش بالبكاء، بسبب سيل الانتقادات والشتائم التي طالتها، وقد إستدعت النيابة العامة السعودية البراهيم، كما قامت هيئة الغذاء والدواء السعودية بخطوة مماثلة، وإستدعت البراهيم والشركة التي أعلن عن المنتج لصالحها.

واعتذرت البراهيم مجدداً عن الإعلان، متمسكة بقولها إنها لم تقصد ما تم فهمه على نطاق واسع من إعلانها، وقالت إنها أم لطفلين، ولا يمكن أن تروّج لإيحاءات جنسية.