موسكو: واشنطن تسعى لإحباط الجيش الفنزويلي وبدأت باستخدام التضليل كجزء من حرب المعلومات

الأربعاء, 1 أيار 2019 الساعة 12:45 | سياسة, عالمي

موسكو: واشنطن تسعى لإحباط الجيش الفنزويلي وبدأت باستخدام التضليل كجزء من حرب المعلومات

جهينة نيوز

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة تحاول إحباط الجيش الفنزويلي، والآن تستخدم التضليل كجزء من حرب المعلومات.

وقالت زاخاروفا لقناة "سي إن إن" في تعليقها على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن إقناع روسيا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم مغادرة البلاد: "تبذل واشنطن كل ما في وسعها لإحباط الجيش الفنزويلي والآن تستخدم التضليل كجزء من حرب المعلومات".

وكان بومبيو زعم في وقت سابق، أن مادورو كان سيغادر بلاده إلى كوبا، إلا أن الروس أقنعوه بالعدول عن هذه الخطوة.

وانتقد مادورو نفسه بومبيو، الذي اتهمه بمحاولة الفرار من البلاد، ووصف هذه التصريحات بأنها تافهة. ووفقا له، لم يكن في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن "مثل هذه الحكومة المجنونة".

 


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