شاهد: أغويرو يرقص مع مغنية شابة في كليب مشترك

جهينة نيوز

أعلنت نجمة البوب الأرجنتينية تيني شتوسيل إطلاق كليب جديد "22"، بمشاركة مواطنها المهاجم سيرجيو أغويرو، هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

ونشرت المغنية عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر فيه أغويرو وهو خلف مقود سيارة "لامبورغيني" ومن ثم يرقص مع تيني.

وذكرت المغنية أن عرض الرسمي للفيديو سيكون في الثالث من مايو ايار المقبل.

وأشارت صحيفة "The Sun" إلى ظهور شائعات حول ارتباط أغويرو بعلاقة غرامية مع المغنية البالغة من العمر 22 عاما، وذلك بعد قضائها عطلتها مع عائلتها في مدينة مانشستر.

يذكر أن أغويرو كان متزوجا من ابنة مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا، ولديه ابن اسمه بينجامين.