رجل أصمّ ينقذ جرواً أصمّ ويعلّمه لغة الإشارة

جهينة نيوز

أنقذ رجل يعاني ضعف السمع، من ولاية ماين الأميركية، جروًا أصمّ وعلّمه لغة الإشارة، بعد تبنيه قبل شهر من عيد ميلاده.

وبحسب ما ذكر" foxla"موقع ، تبنّى نيك أبوت جرواً يدعى إيمرسون من مركز الإنقاذ والرعاية بالكلاب والقطط NFR Maine. وقالت ليندساي باورز، الأمّ الحاضنة لإيمرسون في منشور عبر "فيسبوك" من المركز، إن "إيمرسون كان يبلغ من العمر 6 أسابيع فقط عندما ألقي في الملجأ". رعت ليندساي إيمرسون لنحو شهر قبل أن يتبنى نيك الكلب.

وقالت: "كان إيمرسون يقاتل من أجل حياته بسبب النوبات والجروح وفيروس البارفو الذي كان مصاباً به والصمم". وأضافت: "إنّه محارب صغير شجاع. لقد جاء إلى ولاية ماين حيث تمّ تبني جميع أشقائه". ونظرًا لكون إيمرسون "مختلفا"، بقي وقتا أكثر للعثور على "السعادة الدائمة"، أي حتى جاء نيك لإنقاذه.

قال باورز: "لقد مررنا بصعوبة في العثور على منزل مثالي. حتى تلقينا رسالة من نيك". سافر نيك لمدة ساعة لإنقاذ إيمرسون وأخبر المنظمة أنه مهتم بلقائه لأنهما "سيفهمان بعضهما البعض".