متسابقة على عرش ملكة جمال فرنسا تلقى حتفها تحت عجلات جرار!

جهينة نيوز

لقيت إحدى المشاركات في مسابقة الجمال "ملكة جمال فرنسا"، مورغان رولان، حتفها في حادث دهس تحت عجلات جرار زراعي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية المحلية "20 minutes"، أن الحادث وقع يوم الجمعة 26 أبريل نيسان عندما كانت رولان، 22 عاما، تستقل الدراجة مع صديق لها في ريف منطقة بايي دو لا لوار.

ومع ظهور مفاجئ لسيارة في الطريق حاولت رولان وصديقها تفادي التصادم معها فالتفتت إلى الجانب الآخر ووقعت تحت عجلات جرار زراعي كان يسير بجانبها.

وعندما وصل فريق الإنقاذ إلى مكان الحادث كان قلب الفتاة قد توقف عن الخفقان ونقلت جثتها، لاحقا، إلى المستشفى على متن طائرة مروحية.

يذكر أن صديق رولان وسائق الجرار الزراعي لم يصابا بأي مكروه.