هواوي الصينية تتفوق على آبل الأمريكية في سوق الهواتف الذكية

الأربعاء, 1 أيار 2019 الساعة 12:20 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

هواوي الصينية تتفوق على آبل الأمريكية في سوق الهواتف الذكية

جهينة نيوز

تجاوزت مبيعات /هواوي/ الصينية من الهواتف الذكية ما حققته منافستها الأميركية آبل في الربع الأول من العام الحالي منتزعة منها المرتبة الثانية عالميا في سوق الهواتف الذكية الذي تتصدره سامسونغ.

وحسب بيان ل/شركة البيانات الدولية/ الصينية نقلته فرانس برس انه //بات من الواضح بشكل متزايد أن هواوي تركز بشكل كبير على تعزيز موقعها في عالم الأجهزة الجوالة مدفوعة بالهواتف الذكية// مضيفة ان //التحديات لا تزال تواجه سوق الهواتف الذكية بالمجمل في كل المجالات تقريبا لكن هواوي تمكنت

من زيادة عمليات البيع التي تجريها بنسبة 50 بالمئة//.

وأشارت الشركة إلى أن /آبل/ واجهت تحديات في الربع الأول مع تراجع عمليات شحن بيع /آي فون/ بنسبة 2ر30 بالمئة مقارنة بالعام السابق ليبلغ عدد الوحدات التي تم بيعها 4ر63 مليونا.

وأوضحت الشركة أن خفض الأسعار في الصين والعروض لم تكن كافية لإقناع الناس بشراء هواتف /آي فون/ جديدة.


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