جدة تبيع أحفادها إلى تجار الأعضاء بمساعدة أبنائها

جهينة نيوز

قامت جدة تقطن في حي المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة ببيع أطفال ابنتها لسمسار أعضاء بشرية مقابل مبلغ من المال وذلك بمساعدة أبنائها.

وذكرت صحيفة مصرية أن الجدة لجأت إلى هذه الطريقة بسبب ضائقة مالية تمر بها.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الجدة التي تدعى نادية عبد الرحمن قررت بيع أحفادها إلى تاجر أعضاء مقابل مبلغ مالي، بعد أن وجدت صعوبة في خطف الأطفال من الشوارع.

وعملت الجدة على اقناع أبنائها بفكرتها ، ليشاركوها في خطف أطفال شقيقتهما ويتم بيعهما لتاجر الأعضاء مقابل مبلغ من المال.

وتمت عملية الخطف بحسب الصحيفة خلال زيارة الأطفال لجدتهما حيث أقدم الخالان على استدراج الأطفال “علي ومنة”، وذهبا لأحد سماسرة العقارات بحي المعادى وطلبا منه إيجاد وسيلة لبيع الأطفال مقابل 40 ألف للطفلة، و30 ألف للطفل.

ولكن حدث خلاف ما توقعت الجدة حيث قرر السمسار استدراج الخاطفين وقام بالتبليغ عنهم لشرطة المدينة وبالفعل تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وقالت المتهمة نادية عبدالرحمن خلال التحقيق معها “أخطأت كنت قد علمت بأن تجارة تحقق أرباحاً كبيرة. أنا وأولادي حالاتنا صعبة، وشعرت بالخوف من خطف الأطفال، فقررت بيع أحفادي حتى نتمكن من العيش”.

وحكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة، بالسجن المشدد ست سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.