حسم الشكوك في مشاركة فيرمينو أمام برشلونة

جهينة نيوز

أشارت تقارير إسبانية إلى وضع البرزايلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول من المشاركة أمام برشلونة اليوم الأربعاء في مباراة ذهاب دور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال راديو "كادينا سير" الكتالوني الليلة الماضية، إن البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول لن يلعب الأربعاء في الكامب نو، وذلك بعدما خضع لفحوص طبية وثبت عدم قدرته على خوض المباراة رغم أنه تدرب، الثلاثاء مع الفريق.

وكان فيرمينو قد غاب عن مباراة ليفربول أمام هيديرسفيلد السبت الماضي بعد إصابته بتمزق عضلي.

ومن المرجح أن يدفع مدربه يورغن كلوب بالمهاجم دانييل ستوريدج الذي خاض مباراة هدرسفيلد الأخيرة في الدوري

ويستعد نادي ليفربول لخوض مباراة قوية ضد برشلونة على ملعب الكامب نو اليوم الأربعاء، بينما ستكون مباراة الإياب بين الطرفين على ملعب "أنفيلد" الثلاثاء القادم 7 مايو ايار.